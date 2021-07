Lazio | Leiva | “Gruppo disponibile a imparare | stiamo lavorando bene”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Giorno dopo giorno migliora la condizione fisica e piano piano possiamo fare grandi cose. Ci vuole pazienza, il”. Queste le parole del mediano dellaLucas, intervenuto in conferenza stampa sulla preparazione dei biancocelesti. “E’ ancora presto per dare un giudizio o dire dove possiamo arrivare. E’ tutto nuovo: l’allenatore, le idee e il modo di fare calcio, ma”. Su Luis Alberto: “E’ tornato e sta, io cerco di aiutare tutti i compagni”. ...

Lucasracconta i primi giorni di lavoro con Maurizio Sarri: le parole del centrocampista dellaLucasha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore. CLIMA ...Ci vuole pazienza, il gruppo è disponibile a imparare" lo ha detto Lucasparlando in conferenza stampa del nuovo corso della. Sul gioco di Maurizio Sarri ha aggiunto: "E' ancora presto ...Lucas Leiva mostra grande entusiasmo per i progressi fatti durante il ritiro precampionato con la Lazio, grazie anche a Felipe Anderson subito dimostratosi un valore aggiunto ...Il centrocampista fondamentale anche nello scacchiere del nuovo tecnico si rilancia: "Prima ci adattiamo alle sue idee e prima prendiamo punti" ...