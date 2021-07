(Di mercoledì 21 luglio 2021)il suodi esplorazione e contaminazione di nuovi registri musicali, iniziato con “Come LeBron James” (in coppia con La Zero), per celebrare i suoi 25 anni di musica, composizione, scrittura, palchi e festival, e i 20 anni dal primo album “Ora”. Su tutte le piattaforme digitali e sul canale YouTube arriva “and” (Prod D4F0ur. Etichetta Artist First). Autori del brano Nando Mormone e Valerio. Chitarre di Giuseppe Spinelli. Master Massimo D’Ambra. «andnon è il sound della canzone – ...

Advertising

SecolodItalia1 : Da Martin Luther King a Pino Daniele: prosegue il viaggio “Rock and Roll” di Jovine (video) - diegomiele : RT @laltrodiego: •66 anni fa Rosa Parks, donna nera, si rifiutò di alzarsi da uno dei posti dell'autobus riservati ai bianchi. Da quell'epi… - Rosskitty77 : RT @laltrodiego: •66 anni fa Rosa Parks, donna nera, si rifiutò di alzarsi da uno dei posti dell'autobus riservati ai bianchi. Da quell'epi… - GPerenne : RT @laltrodiego: •66 anni fa Rosa Parks, donna nera, si rifiutò di alzarsi da uno dei posti dell'autobus riservati ai bianchi. Da quell'epi… - spettatore_lo : RT @laltrodiego: •66 anni fa Rosa Parks, donna nera, si rifiutò di alzarsi da uno dei posti dell'autobus riservati ai bianchi. Da quell'epi… -

Ultime Notizie dalla rete : Martin Luther

Nuove Radici World

Investiva la maggior parte dei soldi che guadagnava nelle cause in cui credeva, per combattere le ingiustizie, sostenendo il movimento per i diritti civili, le Pantere Nere,King, i ...L'appello - protesta arriva dai residenti del tratto che corre dal viadottoKing fino a Ponte Pietra. Fino a qualche tempo fa il punto critico era solo quello a ridosso delle abitazioni ...Lo dichiara la Sottosegretaria al Mite On. Ilaria Fontana, intervenuta questa mattina al webinar "Contenzioso Europeo per le discarica abusive, del risanamento ambientale in aree protette di valenza p ...Il SuperEnalotto fa tappa in Toscana: nel concorso del 17 luglio, infatti, è stato centrato un “5” da 41.731,40 euro. La giocata vincente, riporta ...