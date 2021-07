Covid: tre componenti stessa famiglia uccisi dal virus in Campania (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Tre componenti di uno stesso nucleo familiare di Torre del Greco, i due anziani genitori e la loro figlia di 58 anni, sono morti nell’arco di soli otto giorni stroncati dal Covid-19. La notizia viene confermata dal direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud, Gaetano D’Onofrio, che sottolinea: “Non erano vaccinati in quanto – vado a memoria ma ritengo di ricordare bene – non avevano proprio chiesto di essere vaccinati”. I tre erano residenti, nella zona periferica della città, ed erano stati ricoverati al Covid hospital di Boscotrecase. Da quanto si apprende, la sequenza si è aperta l’8 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Tredi uno stesso nucleo familiare di Torre del Greco, i due anziani genitori e la loro figlia di 58 anni, sono morti nell’arco di soli otto giorni stroncati dal-19. La notizia viene confermata dal direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud, Gaetano D’Onofrio, che sottolinea: “Non erano vaccinati in quanto – vado a memoria ma ritengo di ricordare bene – non avevano proprio chiesto di essere vaccinati”. I tre erano residenti, nella zona periferica della città, ed erano stati ricoverati alhospital di Boscotrecase. Da quanto si apprende, la sequenza si è aperta l’8 ...

