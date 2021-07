Covid: 65 nuovi casi in 24 ore, livello più alto da gennaio (Di martedì 20 luglio 2021) La Cina ha registrato ieri 65 nuovi casi di coronavirus, più del doppio rispetto ai 31 contagi di domenica e il livello più alto dal 30 gennaio scorso: lo ha reso noto la Commissione Sanitaria ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) La Cina ha registrato ieri 65di coronavirus, più del doppio rispetto ai 31 contagi di domenica e ilpiùdal 30scorso: lo ha reso noto la Commissione Sanitaria ...

