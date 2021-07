Alba Parietti ricorda Giuseppe Lanza di Scalea nel giorno del suo compleanno: il dolore dopo la sua morte (Di martedì 20 luglio 2021) Alba Parietti continua a vivere la sua estate fra cene e feste in compagnia dei suoi amici, eventi di beneficenza e interviste. Oggi però per la conduttrice sarà un giorno diverso da tutti gli altri, perché ad accompagnarla ci sarà il pensiero rivolto all’ex fidanzato Giuseppe Lanza di Scalea, morto lo scorso ottobre. Con un post su Instagram, la Parietti ha fatto sapere ai fan che oggi festeggerà il suo compleanno. Dalle sue parole emerge l’affettuoso ricordo del tempo trascorso al suo fianco. Alba Parietti annuncia ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021)continua a vivere la sua estate fra cene e feste in compagnia dei suoi amici, eventi di beneficenza e interviste. Oggi però per la conduttrice sarà undiverso da tutti gli altri, perché ad accompagnarla ci sarà il pensiero rivolto all’ex fidanzatodi, morto lo scorso ottobre. Con un post su Instagram, laha fatto sapere ai fan che oggi festeggerà il suo. Dalle sue parole emerge l’affettuoso ricordo del tempo trascorso al suo fianco.annuncia ...

