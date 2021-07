Traffico Roma del 19-07-2021 ore 14:30 (Di lunedì 19 luglio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo Val… - lombizio05 : RT @romamobilita: Traffico zona Pineta Sacchetti/San Cleto Papa, la Roma Tpl segnala ritardi per la linea di bus 146. - romamobilita : Traffico zona Pineta Sacchetti/San Cleto Papa, la Roma Tpl segnala ritardi per la linea di bus 146. - VAIstradeanas : 14:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa rallentamenti per curiosi tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1… -