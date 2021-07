Borsellino: a Palermo la fiaccolata in memoria delle vittime della strage (Di lunedì 19 luglio 2021) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – La pandemia ed i divieti di manifestare non fermano il ricordo. Per il venticinquesimo anno consecutivo si svolgerà questai sera, alla 20, la tradizionale fiaccolata in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio, nel 29° anniversario. La fiaccolata è organizzata dal “Forum 19 Luglio”, cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni, e “Comunità ‘92”, coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana ideatrici della manifestazione. Come lo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021), 19 lug. (Adnkronos) – La pandemia ed i divieti di manifestare non fermano il ricordo. Per il venticinquesimo anno consecutivo si svolgerà questai sera, alla 20, la tradizionaleindi via D’Amelio, nel 29° anniversario. Laè organizzata dal “Forum 19 Luglio”, cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni, e “Comunità ‘92”, coordinamento che unisce le varie animedestra siciliana ideatricimanifestazione. Come lo ...

Advertising

frankiehinrgmc : Anche io sono curioso di sapere come mai @Tg3web ha pixellizzato i nomi di Falcone e Borsellino (cui è intitolato l… - valeindie6 : 19 luglio 1992, Via d’Amelio 21, Palermo. Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walt… - FerreriFederica : RT @RaiScuola: Il #19luglio 1992, a Palermo, #PaoloBorsellino decide di fare visita alla madre, in via Mariano D’Amelio. Ad attendere il ma… - ilSicilia : #Cronaca #19luglio Via D’Amelio, Palermo ricorda Paolo Borsellino e la sua scorta a 29 anni dalla strage… - angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: 19/07/1992 - In un attentato in via d'Amelio a Palermo muore il giudice antimafia Paolo Borsellino - -