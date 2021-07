Alta tensione nella Famiglia Reale in vista del battesimo di Lilibet Diana | ecco cosa succede

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 19 luglio 2021) Meghan e Harry sono di nuovo al centro dell’attenzione, ma stavolta non si tratta di scandali o di rivelazioni fatte in occasione di qualche comparsata televisiva, bensì deldella piccola, la figlia nata qualche settimana fa. Secondo un espertola coppia vorrebbe battezzare la piccola nel Castello di Windsor, ma questo potrebbe portare a una riunione didavvero molto imbarazzante e questo soprattutto per quanto riguarda Meghan. Leggi anche -> Harry e Meghan mettono in difficoltà la Regina: come si comporterà? Le ipotesi Russel Myers, l’esperto ...