Olimpiadi di Tokyo 2021: dove vederle in tv e in streaming (Di domenica 18 luglio 2021) Con un anno di ritardo, causato dalla pandemia da Coronavirus , partono finalmente le Olimpiadi estive di Tokyo 2020 . I giochi si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto e, considerando il fuso orario ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Con un anno di ritardo, causato dalla pandemia da Coronavirus , partono finalmente leestive di2020 . I giochi si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto e, considerando il fuso orario ...

LiaCapizzi : In partenza per Tokyo Saranno Olimpiadi strane, difficili, con molti punti interrogativi, etcc. Certo. Ma oggi a F… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: Berrettini salta le Olimpiadi. 'Risentimento muscolare' per l'azzurro finalista a Wimbledon. #ANSA - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Berrettini, addio #Olimpiadi : l'azzurro costretto al riposo per un risentimento muscolare - annoyingsoul29 : RT @ffeduus: La divisa dell'Italia per le Olimpiadi di Tokyo è un crimine contro l'umanità -