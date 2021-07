Paola Turci, il legame con Francesca Pascale è ufficiale: sui social appare il tenero messaggio di auguri (Di venerdì 16 luglio 2021) Sui social di Paola Turci è comparso un messaggio d’amore che sembra sia diretto a Francesca Pascale: è la conferma della loro storia? Ecco che cosa ha scritto la cantante. È servita un’immagine su Instagram per ‘ufficializzare’ la storia d’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale. Da tempo ormai si vociferava della possibilità che le due donne avessero una love story ma, anche se le indiscrezioni si facevano sempre più insistenti, nessuna delle due aveva mai lasciato dichiarazioni. In occasione del ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 luglio 2021) Suidiè comparso und’amore che sembra sia diretto a: è la conferma della loro storia? Ecco che cosa ha scritto la cantante. È servita un’immagine su Instagram per ‘ufficializzare’ la storia d’amore tra. Da tempo ormai si vociferava della possibilità che le due donne avessero una love story ma, anche se le indiscrezioni si facevano sempre più insistenti, nessuna delle due aveva mai lasciato dichiarazioni. In occasione del ...

IlContiAndrea : Il 21 settembre all'Arena di Verona il grande evento #BattiatoInvitoalviaggio per ricordare il grande Maestro. Nel… - GammaStereoRoma : Paola Turci - L'ultimo ostacolo - rsptorino : Paola Turci - Cuore Distratto - ludwinas : No niente, ho appena scoperto che l’ex di Berlusconi mo sta con Paola Turci. 11 anni via dall’Italia and the timeli… - StefaniaFede2 : Adoro Francesca Pascale e Paola Turci ?? -