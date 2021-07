Lino Guanciale fa una dedica alla moglie Antonella Liuzzi: il messaggio in un giorno speciale (Di venerdì 16 luglio 2021) Lino Guanciale dedica alla moglie Antonella Liuzzi un messaggio dolcissimo in un giorno speciale. L’attore ha scelto di condividere il suo pensiero sui social, affidando alle sue Instagram Stories un “biglietto d’auguri” che ha lasciato il segno. Un piccolo “strappo” alla regola della proverbiale riservatezza di coppia che non è passato inosservato, dando ulteriore prova del grande amore che li unisce. Lino Guanciale dedica alla ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 luglio 2021)undolcissimo in un. L’attore ha scelto di condividere il suo pensiero sui social, affidando alle sue Instagram Stories un “biglietto d’auguri” che ha lasciato il segno. Un piccolo “strappo”regola della proverbiale riservatezza di coppia che non è passato inosservato, dando ulteriore prova del grande amore che li unisce....

Advertising

PasqualeMarro : #LinoGuanciale la dedica fa sognare tutte le sue fan - hispanicsobral : RT @Concerti_Parco: Ecco il prossimo poker d'assi di luglio per #ConcertiParco21. Alla @casadeljazz: 17 - Giovanni Guidi, 20 - Lino Guancia… - Concerti_Parco : Ecco il prossimo poker d'assi di luglio per #ConcertiParco21. Alla @casadeljazz: 17 - Giovanni Guidi, 20 - Lino Gua… - sasacipher : A Lino Guanciale piace questo video - zazoomblog : Sorpresa Lino Guanciale addio privacy: il gesto in pubblico per la moglie è meraviglioso - #Sorpresa #Guanciale… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale Morto Libero De Rienzo, Edoardo Leo: 'Quante risate insieme, riposa in pace Picchio'. Anna Foglietta: 'Avevi qualcosa di geniale' Infine anche il cordoglio di Lino Guanciale lo ha ricordato su Twitter con un post straziante : 'Soffro molto, in questo momento, come soffre chiunque ti abbia incontrato e amato. A pochi capita di ...

Morte Libero De Rienzo, aperto fascicolo: disposta autopsia Sempre al 2017 risale 'La casa di famiglia', film diretto da Augusto Fornari film in cui De Rienzo ha recitato insieme a Lino Guanciale e Stefano Fresi. Nel 2019 De Rienzo è stato nel cast di 'A Tor ...

I dolcissimi auguri di Lino Guanciale alla moglie Antonella Liuzzi: “Sei sempre più bella” Gossip Fanpage Morte Libero De Rienzo, aperto fascicolo: disposta autopsia Sempre al 2017 risale 'La casa di famiglia', film diretto da Augusto Fornari film in cui De Rienzo ha recitato insieme a Lino Guanciale e Stefano Fresi. Nel 2019 De Rienzo è stato nel cast di 'A Tor ...

Non solo Santa Maradona e Fortapàsc Nel 2017 ritrova Stefano Fresi in La casa di famiglia, dove recita al fianco di Lino Guanciale e Matilde Gioli. Nel 2019 fa anche un'apparizione nel film Netflix I due papi. Oltre ad essere attore, ...

Infine anche il cordoglio dilo ha ricordato su Twitter con un post straziante : 'Soffro molto, in questo momento, come soffre chiunque ti abbia incontrato e amato. A pochi capita di ...Sempre al 2017 risale 'La casa di famiglia', film diretto da Augusto Fornari film in cui De Rienzo ha recitato insieme ae Stefano Fresi. Nel 2019 De Rienzo è stato nel cast di 'A Tor ...Sempre al 2017 risale 'La casa di famiglia', film diretto da Augusto Fornari film in cui De Rienzo ha recitato insieme a Lino Guanciale e Stefano Fresi. Nel 2019 De Rienzo è stato nel cast di 'A Tor ...Nel 2017 ritrova Stefano Fresi in La casa di famiglia, dove recita al fianco di Lino Guanciale e Matilde Gioli. Nel 2019 fa anche un'apparizione nel film Netflix I due papi. Oltre ad essere attore, ...