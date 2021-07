Keita all’Inter: destino legato a Sanchez e Pinamonti (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Inter pensa a Keita per l’attacco. Il senegalese arriverebbe però con la cessione di uno tra Pinamonti o Sanchez L’Inter mette nel mirino Keita Balde per l’attacco di Inzaghi, con l’agente dell’attaccante ieri in sede per parlare con la dirigenza nerazzurra. Federico Pastorello ha confermato il gradimento della dirigenza e di Inzaghi per il giocatore, ma tutto dipenderà dalle uscite come scrive il Corriere dello Sport. La pista comunque al momento non sarebbe calda, anche perché l’Inter prima di accelerare per il ritorno di Keita dovrebbe cedere uno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Inter pensa aper l’attacco. Il senegalese arriverebbe però con la cessione di uno traL’Inter mette nel mirinoBalde per l’attacco di Inzaghi, con l’agente dell’attaccante ieri in sede per parlare con la dirigenza nerazzurra. Federico Pastorello ha confermato il gradimento della dirigenza e di Inzaghi per il giocatore, ma tutto dipenderà dalle uscite come scrive il Corriere dello Sport. La pista comunque al momento non sarebbe calda, anche perché l’Inter prima di accelerare per il ritorno didovrebbe cedere uno ...

Advertising

FBiasin : #Keita all'#Inter come eventuale alternativa ai titolari, per me, sarebbe una buona soluzione. Non so come faccia a… - sportmediaset : #Inter, senti l’agente di Lukaku: “Zero problemi, il club stia tranquillo” Federico Pastorello all’uscita della sed… - infoitsport : Keita si propone all’Inter, società chiara: prima una cessione in attacco – CdS - vivoperlinter : RT @matteo_gardelli: Oggi (nuovamente) tutti parlano di #Keita all’#Inter specie dopo le parole di Pastorello. Noi di @vivoperlinter vi ave… - internewsit : Keita si propone all'Inter, società chiara: prima una cessione in attacco - CdS - -

Ultime Notizie dalla rete : Keita all’Inter Pastorello: “Stiamo parlando del ritorno di Keita all’Inter. Lukaku? Zero problemi” fcinter1908