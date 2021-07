Nonostante la variante Delta Salvini fa il vago | ' Vogliamo garantire un' estate in salute e al lavoro'

Advertising

AlessLongo : Arrivano dati da UK dove la variante Delta è dominante. Nonostante boom di contagi le ospedalizzazioni e le morti s… - sologiuma : RT @globalistIT: - globalistIT : - arbmacip : @borghi_claudio 1) non ha visto gli ultimi dati dell'Olanda, è rimasto indietro 2) se parla italiano dovrebbe aver… - ultimenews24 : Non solo variante Delta: all'orizzonte, secondo l'Oms, potrebbe esserci infatti nuove varianti Covid più aggressive… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonostante variante

Il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del nuovo point della Lega per la raccolta firma per il referendum sulla giustizia, ha parlato del green pass e dello spunto, sulla ......le incertezze sanitarie legate, in particolare, allaDelta del coronavirus. "La Dama è pronta. Ieri ha dato un grande spettacolo per prepararsi", ha detto all'agenzia France ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del nuovo point della Lega per la raccolta firma per il referendum sulla giustizia, ha parlato del green pass e dello spunto, sulla ...Del resto la stessa Wall Street registra un andamento debole, nonostante le trimestrali pubblicate in questi giorni testimonino la ripresa in corso, con conti spesso risultati superiori alle attese.