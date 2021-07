Scuola: Bellanova, 'a settembre sia garantito rientro in presenza' (2) (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Adnkronos) - "Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi devono tornare a Scuola, e devono poterlo fare in tutta sicurezza nei luoghi scolastici e lungo il tragitto nei mezzi pubblici. Accessibilità e mobilità inclusiva sostenibile, chiavi di volta nel Pnrr, devono essere il nostro banco di prova adesso. Nessuno può permettersi di replicare quando andato in scena nei mesi scorsi". "Italia Viva ha sempre sostenuto la necessità della Scuola in presenza e per questo è opportuno che le prossime settimane siano funzionali ad organizzare nel migliore dei modi il trasporto scolastico per settembre garantendo adeguatezza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Adnkronos) - "Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi devono tornare a, e devono poterlo fare in tutta sicurezza nei luoghi scolastici e lungo il tragitto nei mezzi pubblici. Accessibilità e mobilità inclusiva sostenibile, chiavi di volta nel Pnrr, devono essere il nostro banco di prova adesso. Nessuno può permettersi di replicare quando andato in scena nei mesi scorsi". "Italia Viva ha sempre sostenuto la necessità dellaine per questo è opportuno che le prossime settimane siano funzionali ad organizzare nel migliore dei modi il trasporto scolastico pergarantendo adeguatezza, ...

