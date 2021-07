Libia | flash mob contro il rifinanziamento delle missioni | ”Italia complice delle stragi” Noury Amnesty | “Situazione dei migranti disperata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Diverse associazioni e organizzazioni, tra cui Medici senza frontiere, Arci, Emergency, Open Arms, che da anni lavorano nell’ambito della migrazione, si sono radunate in piazza Montecitorio per dire no aldi supporto alla sedicente Guardia costiera libica. ”Ladeie richiedenti asilo in– ha dichiarato Riccardo, portavoce diInternational– è conosciuta da tutti in tutte le capitali europee. Noi oggi denunciamo una ...