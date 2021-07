Carico di cocaina da 9 milioni di euro lanciato dall’aereo, pilota pusher voleva copiare i narcos (Di mercoledì 14 luglio 2021) voleva imitare i narcos lanciando il Carico di cocaina dall’aereo, ma gli è andata male. È accaduto a Baratili San Pietro, nell’Oristanese il 28 marzo scorso: ben 8,5 chili di cocaina per un valore di oltre 9 milioni di euro, piovuti dal cielo sul tetto di una abitazione, anziché tra le mani dei trafficanti. I militari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 luglio 2021)imitare ilanciando ildi, ma gli è andata male. È accaduto a Baratili San Pietro, nell’Oristanese il 28 marzo scorso: ben 8,5 chili diper un valore di oltre 9di, piovuti dal cielo sul tetto di una abitazione, anziché tra le mani dei trafficanti. I militari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

