Assoturismo Roma-Lazio | Green Pass | no apartheid vaccinati

(Di mercoledì 14 luglio 2021)– “Scandaloso solo pensare di andare a rimorchio dei francesi sul. Il governo pensi con la propria testa, i ricoveri sono bassissimi e un provvedimento del genere bloccherebbe la ripresa economica”. Così in una nota Daniele Brocchi segretario del Turismo diConfesercenti die del. “Il turismo die delcome di tutta Italia non si può permettere una battuta di arresto. Sì alle precauzioni e controlli ma non all’dei. Che siano gli operatori singolarmente a ...

Secondo i dati diffusi da Assoturismo CST nelle scorse settimane, con l'arrivo dell'estate si è ... specialmente quelle dal gran valore artistico come Firenze, Venezia, Verona, Roma, Napoli, per ...Turismo: il calabrese Filippo Lombardo, insieme ad altri come la Ferragni e la Defhouse, tra coloro che rilanceranno le nostre città d'arte Gli influencer in soccorso del patrimonio culturale italiano ...Assoturismo plaude all'emendamento al Sostegni Bis che aumenta da 50 a 60 milioni la dotazione del Fondo per le città d'arte ...