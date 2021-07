Verona, Hongla si presenta: “Ottimo impatto con club e città. Il mio calciatore preferito? Sono io” (Di martedì 13 luglio 2021) Martin Hongla, neo-acquisto dell’Hellas Verona, si è presentato nella conferenza stampa inaugurale del suo percorso in maglia scaligera. Ecco le parole del centrocampista: Sulle sue caratteristiche e sulla scelta Verona “Ho molte qualità: mi piace giocare a calcio, mi piace avere la palla. Voglio lavorare sempre, soltanto così si può migliorare. Il mio calciatore preferito? Sono io: cerco di migliorare ogni giorno, provando a diventare il calciatore che sento avere dentro di me. La società ha mostrato grande interesse per me: hanno fatto di tutto per ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Martin, neo-acquisto dell’Hellas, si èto nella conferenza stampa inaugurale del suo percorso in maglia scaligera. Ecco le parole del centrocampista: Sulle sue caratteristiche e sulla scelta“Ho molte qualità: mi piace giocare a calcio, mi piace avere la palla. Voglio lavorare sempre, soltanto così si può migliorare. Il mioio: cerco di migliorare ogni giorno, provando a diventare ilche sento avere dentro di me. La società ha mostrato grande interesse per me: hanno fatto di tutto per ...

