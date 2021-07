La principessa Borbone tifa per l' Italia e i neoborbonici la insultano | «Non dovevi farlo»

(Di martedì 13 luglio 2021) Una lettera indirizzata al direttore del Mattino per esprimere ?amarezza e stupore? rispetto a una valanga di oltraggi e insolenze ricevute via social solo per aver osatore....

Advertising

IvaRuffo : RT @RealCasaBorbone: S.A.R. il #Principe Carlo di #Borbone delle Due Sicilie e S.A.R. la #Principessa Camilla di Borbone hanno preso parte… - sportli26181512 : Carolina di Borbone festeggia l'Italia, i neoborbonici: 'Traditrice': La principessa delle Due Sicilie, discendente… - MUHAMMAD1169 : RT @RealCasaBorbone: S.A.R. il #Principe Carlo di #Borbone delle Due Sicilie e S.A.R. la #Principessa Camilla di Borbone hanno preso parte… - MUHAMMAD1169 : RT @RealCasaBorbone: Oggi è il #compleanno di S.A.R Carolina di Borbone: tanti auguri alla nostra #Principessa! * Today is the #birthday… - peppesava : RT @Ragusanews: Maria Carolina Borbone delle due Sicilie, la principessa sulla moto FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : principessa Borbone

Fanpage.it

CAROLINA DIFESTEGGIA L'ITALIA: CRITICATA SUI SOCIAL Per questo in molti hanno commentato una foto postata da Carolina disu Instagram. La, figlia di Carlo di, ha ...LaCarolina diè finita, suo malgrado, nella bufera. La discendente del casato franco - italiano delle Due Sicilie è stata presa di mira da alcuni neoborbonici per aver festeggiato la ...Una lettera indirizzata al direttore del Mattino per esprimere “amarezza e stupore” rispetto a una valanga di oltraggi e insolenze ricevute via social solo per aver osato tifare ...Un Borbone non tifa Italia. Noi siamo cittadini del Regno delle ... “Spero che papà ti metta in punizione dopo questa foto” e chi ironizza: “Comunque principessa de che? Se con questo gesto hai ...