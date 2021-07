Chi è Lisa Tranel? La sosia di Jennifer Aniston virale su TikTok (Di martedì 13 luglio 2021) Oltre 6 milioni di visualizzazioni su TikTok per un video di Jennifer Aniston che in realtà, però, non era Jennifer Aniston, ma una sua sosia non ufficiale. Il filmato ha mandato in confusione gli utenti del social network, che hanno veramente creduto si trattasse dell’attrice. Scopriamo invece chi è Lisa Tranel (su TikTok @she plusthree) La sosia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 luglio 2021) Oltre 6 milioni di visualizzazioni super un video diche in realtà, però, non era, ma una suanon ufficiale. Il filmato ha mandato in confusione gli utenti del social network, che hanno veramente creduto si trattasse dell’attrice. Scopriamo invece chi è(su@she plusthree) La… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

6000sardine : C’è chi gioca con i numeri. Ma i numeri raccontano la verità. Se i senatori di @ItaliaViva voteranno il ddl Zan co… - GretaSmara : @lisa_zanette Tra tutti non so chi sia arrivato qlla giornata di oggi sano - Rom_Lisa : RT @LGmarangon: #votate_OGGI_DdlZAN perché farlo tornare alla Camera presentando emendamenti e/o compromessi significherebbe non avere una… - SusannaSi : @lisasandr_LJDMC @Gepe64 @marketingpmi @PoliticaPerJedi Cara signora Lisa, i social sono molto selettivi, perché pe… - tiziana_lisa : RT @barbarab1974: In arrivo zone gialle come in inverno ? E a chi vorreste dare la colpa sto giro ? Sentiamo . Cialtroni -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Lisa Su il Sipario Estate ... Alessandro Zeffin, Federica Bortolami, Francesco Garasto, Michelina Barison, Lisa Marton, Elisa ... Ma manca un copione, quindi ognuno porta in scena la propria arte: chi un monologo drammatico, chi uno ...

Superiori chiuse in bellezza, ecco i centisti e le centiste di Volterra Vediamo chi sono i superbravi e le superbrave delle scuole superiori volterrane. All' ITCG "... Al Classico in 5A, quattro 100 per Alesa Antoni, Lisa Corda, Giulia Costanzi, Giada Ferti e 100 e lode per ...

Chi è Lisa Tranel? La sosia di Jennifer Aniston virale su TikTok Velvet Gossip Chi è Lisa Tranel? La sosia di Jennifer Aniston virale su TikTok Chi è la tiktoker diventata virale per la somiglianza incredibile con Jennifer Aniston? Si chiama Lisa Tranel, è mamma di tre bimbi ...

Annamaria Mazzoncini è tornata alla Casa del Padre Il sette luglio 2021 , a quasi 99 anni, Annamaria Mazzoncini è tornata alla Casa del Padre . I funerali religiosi si sono svolti l’otto luglio a Perugia, nella Chiesa di San Giovanni Battista di Casti ...

... Alessandro Zeffin, Federica Bortolami, Francesco Garasto, Michelina Barison,Marton, Elisa ... Ma manca un copione, quindi ognuno porta in scena la propria arte:un monologo drammatico,uno ...Vediamosono i superbravi e le superbrave delle scuole superiori volterrane. All' ITCG "... Al Classico in 5A, quattro 100 per Alesa Antoni,Corda, Giulia Costanzi, Giada Ferti e 100 e lode per ...Chi è la tiktoker diventata virale per la somiglianza incredibile con Jennifer Aniston? Si chiama Lisa Tranel, è mamma di tre bimbi ...Il sette luglio 2021 , a quasi 99 anni, Annamaria Mazzoncini è tornata alla Casa del Padre . I funerali religiosi si sono svolti l’otto luglio a Perugia, nella Chiesa di San Giovanni Battista di Casti ...