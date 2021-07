Rally, grande attesa in vista della 'Coppa Città di Lucca' (Di lunedì 12 luglio 2021) Marco Bertonati il nuovo leader nella classifica piloti del 16° Premio Rally Automobile Club Lucca. Un primato, quello assegnato dal Rally Internazionale Casentino - ultimo appuntamento disputato ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 12 luglio 2021) Marco Bertonati il nuovo leader nella classifica piloti del 16° PremioAutomobile Club. Un primato, quello assegnato dalInternazionale Casentino - ultimo appuntamento disputato ...

Advertising

GiornaleLORA : Il Premio Rally Automobile Club Lucca alla chiamata “di casa”: grande attesa in vista della Coppa Città di Lucca - MassimoBonzo : RT @rallyssimo: Il recente podio al Safari di Takamoto ha riportato in auge la grande domanda: il Giappone ha finalmente trovato il suo pro… - rallyssimo : Il recente podio al Safari di Takamoto ha riportato in auge la grande domanda: il Giappone ha finalmente trovato il… - mymediarelation : Gianmarco Rania di @BanorLtd spiega come, dopo la rovinosa caduta nel marzo del 2020 (pari circa al 45%) Piazza Aff… - sntdv68 : RT @Carl0Cavicchi: Ci ha lasciato Carlos Reutemann, grande asso della F1. Mi piace ricordarlo nella sua unica uscita nei rally con la Fiat… -