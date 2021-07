Esther Benbassa nella bufera: crolla un altro mito della sinistra francese (Di lunedì 12 luglio 2021) crolla un altro mito della sinistra gauche francese, quella dei salotti parigini più progressisti e delle battaglie a favore dell’immigrazione e contro l’islamofobia: la paladina della sinistra chic Esther Benbassa, storica del giudaismo e dal 2011 senatrice dei verdi Europe Écologie Les Verts, tripla nazionalità francese, turca e israeliana, è stata sospesa all’unanimità dal suo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 12 luglio 2021)ungauche, quella dei salotti parigini più progressisti e delle battaglie a favore dell’immigrazione e contro l’islamofobia: la paladinachic, storica del giudaismo e dal 2011 senatrice dei verdi Europe Écologie Les Verts, tripla nazionalità, turca e israeliana, è stata sospesa all’unanimità dal suo InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Esther Benbassa la senatrice francese esther benbassa sospesa per maltrattamenti allo staff Stefano Montefiori per il 'Corriere della Sera' esther benbassa 1 Ricatti morali, persecuzione sul posto di lavoro, pressioni indebite su 14 giovani collaboratori. La senatrice ecologista Esther Benbassa, 71 anni, tripla nazionalità francese, turca ...

Esther Benbassa, la paladina francese dei deboli sospesa per aver maltrattato lo staff DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI - Ricatti morali, persecuzione sul posto di lavoro, pressioni indebite su 14 giovani collaboratori. La senatrice ecologista Esther Benbassa, 71 anni, tripla nazionalità francese, turca e israeliana, molto nota in Francia per il suo lavoro di storica e per le posizioni in difesa dei musulmani , della causa palestinese e più ...

Stefano Montefiori per il 'Corriere della Sera'

Ricatti morali, persecuzione sul posto di lavoro, pressioni indebite su 14 giovani collaboratori. La senatrice ecologista Esther Benbassa, 71 anni, tripla nazionalità francese, turca e israeliana, molto nota in Francia per il suo lavoro di storica e per le posizioni in difesa dei musulmani, della causa palestinese e più in generale dei deboli, è stata sospesa all'unanimità dal gruppo ecologista al Senato. Collaboratori e assistenti hanno presentato centinaia di email e sms che sembrano dimostrare il «clima di terrore».