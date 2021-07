Uno spettacolo per gli occhi e la bocca

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 luglio 2021) INGREDIENTI PER 1 BOWL:150 g semola integrale di grano duro (cotta)50 g ceci, (scolati)100 g polpette di carne a scelta (scaldate)125 g pomodorini ciliegia (tagliati a metà)1/3 di cetriolo (tagliato a dadini)1/4 di cipolla rossa (affettata finemente)1 piccolo limone2 cucchiai di olio d’oliva le foglioline di 2 rametti di mentale foglioline di 2 rametti di coriandolole foglioline di 4 rametti di prezzemolo1 cucchiaio di uvetta2 cucchiai di mandorle tritate grossolanamentesale & pepe Procedimento Tritate grossolanamente le aromatiche, mescolatele alla semola con l’olio d’oliva e il succo di limone. Salate e pepate. Versate in una ciotola capiente o in un piatto ...