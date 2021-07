(Di domenica 11 luglio 2021) commenta Unprivato è caduto dopo essersi trovato in difficoltà in località Gronfaleggio a Pontida (Bergamo): il velivolo ha avuto problemi tecnici e ha perso quota, fino ad arrivare sopra ...

Advertising

DuUfficiale : RT @MediasetTgcom24: Cade elicottero nella Bergamasca, salvi pilota e passeggero #bergamo - milano_today : + Flash + Elicottero perde quota e si schianta a terra: 2 feriti - milano_today : Elicottero perde quota e si schianta a terra: 2 feriti - GFucci58 : RT @MediasetTgcom24: Cade elicottero nella Bergamasca, salvi pilota e passeggero #bergamo - MediasetTgcom24 : Cade elicottero nella Bergamasca, salvi pilota e passeggero #bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Cade elicottero

La Repubblica

commenta Unprivato è caduto dopo essersi trovato in difficoltà in località Gronfaleggio a Pontida (Bergamo): il velivolo ha avuto problemi tecnici e ha perso quota, fino ad arrivare sopra il bosco, ...È poi sopraggiunto anche l'del Soccorso alpino austriaco che ha così consentito di ...… Malore sulla pista da sci di Tarvisio, muore lo chef…dalla ferrata di Passo Monte ...1' di lettura 11/07/2021 - Incidente in parete per uno scalatore impegnato nella zona di Esanatoglia. Il climber, durante la scalata, si è trovato improvvisamente in difficoltà per il mal funzionament ...Tragico incidente sulla Cisa, domenica mattina, all'altezza di Cassio, sulla statale. Poco prima delle 12, un motociclista 40enne ha perso il controllo - ParmaPress24 ...