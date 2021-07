Tiro con l’arco, l’Italia paralimpica conquista l’ottavo pass per Tokyo 2020 (Di sabato 10 luglio 2021) l’Italia torna dalla Repubblica Ceca con l’ottavo pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale azzurra conclude il World Ranking Tournament di Nove Mesto con il secondo posto nel medagliere (3 ori, 2 argenti e 1 bronzo), dietro solo alla Gran Bretagna (5 ori, 2 argenti e 3 bronzi) e davanti alla Russia (3 ori, 1 argento e 7 bronzi). Il pass a cinque cerchi è arrivato grazie alla vittoria del torneo di Asia Pelizzari nel W1. Gli azzurri partiranno quindi per il Giappone con 4 pass nel compound (2 maschili e 2 femminili), 3 pass nel ricurvo (2 ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021)torna dalla Repubblica Ceca conper le Paralimpiadi di. La Nazionale azzurra conclude il World Ranking Tournament di Nove Mesto con il secondo posto nel medagliere (3 ori, 2 argenti e 1 bronzo), dietro solo alla Gran Bretagna (5 ori, 2 argenti e 3 bronzi) e davanti alla Russia (3 ori, 1 argento e 7 bronzi). Ila cinque cerchi è arrivato grazie alla vittoria del torneo di Asia Pelizzari nel W1. Gli azzurri partiranno quindi per il Giappone con 4nel compound (2 maschili e 2 femminili), 3nel ricurvo (2 ...

