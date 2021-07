Col fiato sospeso in una domenica londinese che più azzurra non si può

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 luglio 2021) “Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo…” Era il 1968, Adriano Celentano la cantava e l’Italia del calcio le suonava, alla Jugoslavia, parole e musica (leggi gol) di Gigi Riva e Pietruzzo Anastasi e vinceva il titolo europeo. L’ultimo, nella storia della nostra Nazionale, quello che l’Inghilterra non è mai riuscita a conquistare, e nemmeno era mai arrivata in finale. Ora ci credono, loro che si sentono i maestri del calcio, loro che giocano in casa e avranno tutto lo stadio per sè. Ma con l’Italia saranno tutti gli altri, scozzesi, gallesi, tedeschi, gli italiani residenti a Londra che potranno essere lì, a tifare e far sentire (se possibile) la loro voce. Azzurro sarà la colonna ...