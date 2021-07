Stellantis cala gli assi | Alfa diventa Alfa e-Romeo | Abarth solo elettriche | elettrificate in tutti i marchi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis cala

DMove.it

Durante l'EV Day 2021,ha rivelato i piani futuri, che come previsto comprendono un massiccio investimento nell'elettrificazione della gamma, coinvolgendo tutti i marchi gestiti derivanti dalla fusione di FCA e ...... giù petroliferi Tra i titoli del Ftse Mib,viaggia in calo, ma fa meglio del resto del ...Borse globali? Cosa rivelano gli indicatori di Citi Petrolio tocca massimi in 7 anni e poi...Il calo di ieri nel mercato azionario è stato attribuito ai ... e che tollererà anche brevi periodi di inflazione sopra la soglia del 2%. Risale ancjhe Stellantis (+1,22%) che ieri ha annunciato ...Prova di rimbalzo per Piazza Affari dopo il violento sell-off della vigilia causato dai timori sulla crescita e dalla prospettiva di una Fed meno accomodante. Il Ftse Mib segna in avvio +0,64% a quota ...