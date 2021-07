Il mostro Giannis non basta | ecco come Phoenix si è presa gara-2 delle Finals

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ilnonsi è-2Suns sul 2-0 nella serie per il titolo dopo il 118-108 della seconda partita, nonostante i 42 punti del greco Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Gazzetta_NBA : Il mostro Giannis non basta: ecco come Phoenix si è presa gara-2 delle #NBA Finals - BdLplayit : Episodio 427 Italbasket a Tokyo, le finali di Conference, l'introduzione a Suns-Bucks, Ty Lue, le condizioni di Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : mostro Giannis

La Gazzetta dello Sport

si fa sentire nella zona pitturata, gli ospiti giocano meglio ma Phoenix resta in scia con le triple. Incredibilmente il primo canestro da due punti dei Suns arriva dopo ben otto minuti con ...si fa sentire nella zona pitturata, gli ospiti giocano meglio ma Phoenix resta in scia con le triple. Incredibilmente il primo canestro da due punti dei Suns arriva dopo ben otto minuti con ...Budenholzer su Brook Lopez — Il coach dei Bucks parla del centro nella conferenza stampa prepartita. “È stato cruciale per il successo che abbiamo avuto, c’è sempre per i ...I Phoenix Suns non sono riusciti a vincere con Charles Barkley e Kevin Johnson, nemmeno con Steve Nash e Shawn Marion: ci riuscuranno con Devin Booker e Chris Paul? La risposta è sì, ma la W in #1 ha ...