Bianchi: 'Nessun obbligo di vaccinazione per gli insegnanti' (Di venerdì 9 luglio 2021) A quanto pare non ci sarà "Nessun obbligo per gli insegnanti a vaccinarsi contro il Covid - 19, almeno per il momento". Parola del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che però lancia un "appello ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) A quanto pare non ci sarà "per glia vaccinarsi contro il Covid - 19, almeno per il momento". Parola del ministro dell'Istruzione Patrizioche però lancia un "appello ...

Advertising

pongufogu : @Moonlightshad1 manco il covid s'è portato via qualche pezzo grosso anzi solo poveri cristi e sti' papponi colletti… - occhio_notizie : 'Nessun obbligo per gli insegnanti a vaccinarsi contro il #Covid 19, almeno per il momento' afferma il ministro del… - TecnicaScuola : Vaccini docenti, Bianchi: “Nessun obbligo, ma appello alla solidarietà collettiva” -- - ancoranna : RT @d_essere: ???????????? Bianchi: “Nessun obbligo vaccinale per gli insegnanti”. E frena sul ‘Green pass scolastico’ ?? Mantieni le posizioni… - tiber_h : RT @d_essere: ???????????? Bianchi: “Nessun obbligo vaccinale per gli insegnanti”. E frena sul ‘Green pass scolastico’ ?? Mantieni le posizioni… -