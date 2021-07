Calvin Klein Jeans sceglie un'azienda fermana per lanciare le calzature per i bambini (Di giovedì 8 luglio 2021) MONTE URANO - Nonostante la carenza di infrastrutture e gli atavici problemi che frenano il distretto della calzatura fermana, il territorio resta un polo produttivo appetibile per le griffe. Gli ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 8 luglio 2021) MONTE URANO - Nonostante la carenza di infrastrutture e gli atavici problemi che frenano il distretto della calzatura, il territorio resta un polo produttivo appetibile per le griffe. Gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Calvin Klein Calvin Klein Jeans sceglie un'azienda fermana per lanciare le calzature per i bambini L'ultimo brand a produrre nell'area è Calvin Klein Jeans, marchio controllato dal gruppo Usa PVH, che ha affidato la licenza per la distribuzione e distribuzione delle baby shoes a Elisabet. L'...

New York: vendite diffuse su PVH Retrocede molto l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,81%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del World Luxury Index , ad ...

