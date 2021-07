Buongiorno dalla Borsa 7 luglio 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) (TeleBorsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,60%; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 14.786,36 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,96%, archiviando la giornata a 28.366,9 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,86%), archiviando le contrattazioni a 14.940 punti. Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. In luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,74%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,50%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Tele) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,60%; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 14.786,36 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,96%, archiviando la giornata a 28.366,9 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,86%), archiviando le contrattazioni a 14.940 punti. Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. In luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,74%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,50%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato ...

Traffico Roma del 07 - 07 - 2021 ore 08:00 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all'ascolto rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Casilina e da Appia ed in carreggiata esterna invece tra Prenestina e ...

Buongiorno dalla Borsa 7 luglio 2021 Borsa Italiana La notizia del secolo: L’Europa si affida a Di Maio per la pace in Medio Oriente E Nasrallah risponde minacciando di cancellare Israele. Ci risiamo, l’inconcludente Unione Europea che tanti disastri ha portato nel mondo e soprattutto in Medio Oriente, ha partorito la trovata del s ...

Malamovida, Parione tra risse in strada e notti insonni dei residenti Schiamazzi e aggressioni nell’area alle spalle di piazza Navona. I residenti: «Impossibile dormire e per rientrare la sera dobbiamo farci largo nella bolgia di ragazzi ubriachi». Pronto un esposto ...

