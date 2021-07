F1 | Gp d' Australia cancellato | ma si studia stagione da 23 gare

Advertising

La Formula 1 ufficializza la cancellazione del Gp didal calendario 2021, a causa della pandemia. "Abbiamo diverse opzioni per riempire la casella vacante, che verranno analizzate nelle prossime settimane, ma siamo tristi di dover rinunciare ...Niente moto in, per il secondo anno di fila il Motomondiale salterà la tappa di Philipp Island . Ad avere la meglio, ancora una volta, sono stati gli strascichi della pandemia da Covid - 19 che, a causa di ...In MotoGp, come in Formula 1, è stata cancellata la tappa in Australia per il Covid. Gli organizzatori hanno già annunciato che al calendario è stato aggiunto un secondo Gp dell'Algarve, in Portogallo ...Saltato il Gran Premio australiano, gli organizzatori del Motomondiale hanno optato per un secondo appuntamento sul magnifico saliscendi di Portimao. Ecco il calendario aggiornato ...