Bergamo, chiude il Nessi in Porta Nuova: “Decisione sofferta da non strumentalizzare” (Di martedì 6 luglio 2021) Lo storico panifico in Porta Nuova, Nessi, dal 1 agosto non sarà più aperto e cesserà di essere un punto di riferimento per i bergamaschi da oltre 70 anni. La notizia della sua chiusura ha scatenato post social e reazioni di nostalgici che hanno ricordato piccoli episodi di quotidianità tra le mura del negozio dalla grande insegna rossa, ma anche commenti e analisi di chi vede in questa chiusura un’allarmante situazione in città, legata, in particolare, “a quel famoso ‘disagio giovanile’ che turba la quiete del centro cittadino (di cui tanto abbiamo disquisito)”, come scrive il consigliere di Bergamo Ideale, Luca Nosari. O ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 luglio 2021) Lo storico panifico in, dal 1 agosto non sarà più aperto e cesserà di essere un punto di riferimento per i bergamaschi da oltre 70 anni. La notizia della sua chiusura ha scatenato post social e reazioni di nostalgici che hanno ricordato piccoli episodi di quotidianità tra le mura del negozio dalla grande insegna rossa, ma anche commenti e analisi di chi vede in questa chiusura un’allarmante situazione in città, legata, in particolare, “a quel famoso ‘disagio giovanile’ che turba la quiete del centro cittadino (di cui tanto abbiamo disquisito)”, come scrive il consigliere diIdeale, Luca Nosari. O ...

Advertising

giordi63 : RT @Janko1963: @giorgio_gori Concordo appieno con il signor @giordi63 alle sue discutibilissime affermazioni, signor sindaco. Il suo opera… - Janko1963 : @giorgio_gori Concordo appieno con il signor @giordi63 alle sue discutibilissime affermazioni, signor sindaco. Il… - AmoBergamo : #Bergamo Non solo Nessi: in centro ora chiude anche il “Balzerino” - corrierebergamo : Bergamo, chiude Nessi: lo storico panificio di Porta Nuova era aperto da 71 anni - vieniasalvarmi : @indigocowrie Se sei di Bergamo allora fai in tempo perche chiude domani sera, devi solo prenotarti con nome e cognome -