Temptation Island 2021 | chi è Natascia? Cognome | età | lavoro | Alessio | Instagram

(Di lunedì 5 luglio 2021) La coppia di, formata da, sembrava essere partita un po’ in sordina, ma dalla seconda puntata sembra regalerà degli inaspettati colpi di scena: scopriamo tutto quello che sappiamo sulla giovane fidanzata in crisi con il suo compagno. Leggi anche:, anticipazioni: lui in lacrime (VIDEO)...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Cresce l'attesa per la seconda puntata di, che andrà in onda stasera lunedì 5 luglio 2021 su Canale 5 . Tra le coppie della nona edizione che hanno deciso di mettersi in gioco nel reality delle tentazioni condotto da ...Tutto pronto per la seconda attesissima puntata del reality delle tentazioni: cosa vedremo nel corso del nuovo appuntamento in onda il 5 ...Colpo di scena a Temptation Island per la coppia formata da Valentina e Tommaso. Nella puntata di oggi la bionda 40enne sarà convocata nel pinnettu. Un momento inaspettato ...Cresce l'attesa per la nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera lunedì 5 luglio 2021 su Canale 5. Una serata scoppiettante in cui assisteremo al primo falò di confronto immediato ...