Raffaella Carrà muore a 78 anni, l'annuncio dell'ex compagno (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà, tutt'ora considerata la Regina della televisione Italiana, è venuta a mancare nel pomeriggio del 5 luglio 2021. La storica cantante, showgirl e ballerina nata a Bologna aveva compiuto 78 anni lo scorso 18 giugno. A dare l'annuncio è stato Sergio Japino, storico ex compagno di Raffaella Carrà attraverso i social: "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo ...

