Mertens si è sottoposto ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra (Di lunedì 5 luglio 2021) Dries Mertens è stato sottoposto oggi ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. Lo ha annunciato il Napoli con una nota ufficiale sul sito. Mertens adesso dovrà restare a riposo per circa tre settimane, prima di iniziare la terapia riabilitativa. Queste le parole con cui il club racconta l’intervento eseguito oggi e le sue conseguenze sul recupero dell’attaccante belga: “Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Driesè statooggi ad undi. Lo ha annunciato il Napoli con una nota ufficiale sul sito.adesso dovrà restare a riposo per circa tre settimane, prima di iniziare la terapia riabilitativa. Queste le parole con cui il club racconta l’eseguito oggi e le sue conseguenze sul recupero dell’attaccante belga: “Driesin giornata si èin Belgio addi...

Advertising

sscnapoli : ?? | @dries_mertens14 si è sottoposto a intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. ??… - pabla77 : Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte… - GigliStory1926 : RT @sscnapoli: ?? | @dries_mertens14 si è sottoposto a intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. ?? - tcm24com : Mertens si è sottoposto ad un intervento alla spalla sinistra #mertens - titty_napoli : RT @Napoli_Report: ??Dries #Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. Osserverà… -