Kate Middleton in isolamento | contatto con un positivo al Covid L' ipotesi | «L' incontro a Wembley o Wimbledon»

Advertising

Italia_Notizie : Kate Middleton in isolamento dopo un contatto con un positivo al Covid - selcinosa : RT @SkyTG24: Covid Uk, Kate Middleton in isolamento: stretto contatto con positivo - zazoomblog : Covid Kate Middleton in isolamento dopo contatto con caso positivo - #Covid #Middleton #isolamento - PalaDanyela83 : Kate Middleton si sta isolando perché è stata a contatto con qualcuno col Covid. Ma con un palazzo così grande, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Leggi anche >in isolamento La duchessa di Cambridge dovrà osservare due settimane di auto - isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona che in seguito è risultata ...Read More Worlda rischio Covid: in isolamento dopo contatto con caso positivo 5 Luglio 2021 La duchessa di Cambridge,, resterà in isolamento per dieci giorni dopo ...L’ultima uscita pubblica della duchessa di Cambridge risale al torneo di tennis di Wimbledon, venerdì primo luglio, quando ha assistito al doppio di Murray.Al via la seconda edizione di The Royals – Amori a Corte, il programma che mostra intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee e che torna da domani, 6 luglio, ogni martedì su Sky e NO ...