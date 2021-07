(Di lunedì 5 luglio 2021) Leonardoritorna sull'episodio del gol di Barella contro il Belgio:, in quel momento a terra dolorante, è prontamente tornato in piedi per festeggiare con i compagni.

Advertising

ilcirotano : Bonucci: 'Simulazione Immobile? Il gol ha guarito tutto' - - junews24com : Simulazione Immobile in Belgio Italia? Cos'ha detto Bonucci sull'attaccante - -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci Simulazione

Leonardoritorna sull'episodio del gol di Barella contro il Belgio: Immobile, in quel momento a terra dolorante, è prontamente tornato in piedi per festeggiare con i compagni.ha poi parlato di Morata : ' E' un amico . Mi ha colpito molto quello che ha subito e che ... Infine, il difensore azzurro ha commentato l'episodio delladi Immobile: ' La gioia di ...Il difensore dell'Italia Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna.Leonardo Bonucci ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Spagna. La semifinale degli Europei non spaventa il difensore azzurro che però allo stesso tempo chiede ai suoi compagni mas ...