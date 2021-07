Advertising

CelaniSilvia : RT @domitilla: cosa vuol dire investire sul futuro sostenibile del Paese? alle 10.30 se ne parla all'#AceaInnovationDay di @AceaGruppo #adv… - ansa_economia : Acea: all'innovation day 2021 obiettivo smart city. Innovazione, digitalizzazione, green al centro dei lavori #ANSA - fisco24_info : Acea: all'innovation day 2021 obiettivo smart city: Innovazione, digitalizzazione, green al centro dei lavori - SofieFatale1 : RT @domitilla: cosa vuol dire investire sul futuro sostenibile del Paese? alle 10.30 se ne parla all'#AceaInnovationDay di @AceaGruppo #adv… - domitilla : cosa vuol dire investire sul futuro sostenibile del Paese? alle 10.30 se ne parla all'#AceaInnovationDay di… -

Ultime Notizie dalla rete : Acea all

In questa direzione vanno gli oltre 50 progetti sui qualista lavorando in ambito innovazione, alcuni dei quali sono stati illustrati in dettaglio durante l'evento. Nell'ambito della ...Lo ha detto la presidente diMichaela Castelli, intervenendo'evento "Innovation day 2021, costruttori di futuro", promosso dal gruppo. "I tempi degli iter autorizzativi non sono ...Digitalizzazione, cybersecurity, energia green; ma anche mobilità elettrica ed economia circolare. Questi i temi al centro della seconda edizione di Acea Innovation Day, «Costruttori ..."Abbiamo proposto una visione della Capitale da qui a 10 anni" spiega la sindaca Raggi. Le tappe fondamentali saranno tre: Recovery plan, Giubileo 2025 ed Expo 2030 ...