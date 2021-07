Ucraina | le soldate sfilano con i tacchi | bufera per la decisione del ministero della Difesa

(Di domenica 4 luglio 2021) Scarpe con isotto e mimetica sopra. Èper ladell’di far sfilare le, per la parata militare del Giorno dell’Indipendenza, con ial posto degli stivali dell’esercito. Le immagini dell’esercitazione ufficiale, in vistaparata del 24 agosto che segnerà il 30esimo anniversario dell’indipendenza del Paese dopo il crollo dell’Unione Sovietica, pubblicate sui social dal, hanno fatto rapidamente il giro dei social, indignando non solo in ...

Advertising

HuffPostItalia : Soldate alla parata con i tacchi, bufera in Ucraina - cafifal : RT @HuffPostItalia: Soldate alla parata con i tacchi, bufera in Ucraina - MARESITAS : RT @HuffPostItalia: Soldate alla parata con i tacchi, bufera in Ucraina - DIANAELISABETTA : RT @HuffPostItalia: Soldate alla parata con i tacchi, bufera in Ucraina - HuffPostItalia : Soldate alla parata con i tacchi, bufera in Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina soldate

...delle autorità per aver 'umiliato' le donne che 'difendono l'indipendenza dell'con le armi in mano'. La numero due dell'organo legislativo ucraino ha sottolineato come oltre 13.500...Fra le foto ce n'erano alcune che mostravano lein marcia a ranghi compatti, con scarpe ... L'è impegnata nello scontro nell'est industriale del paese con i separatisti sostenuti dalla ...A handout photograph taken and released by the Ukrainian Defence ministry press-service on July 2, 2021 shows the Ukrainian female soldiers wearing heels while taking part in the the military parade r ...Sono diventate un vero caso le foto diffuse dal ministero della Difesa ucraino, in cui giovani donne soldato si esercitavano per una parata vestite in mimetica ma con i tacchi. Kiev sta organizzando u ...