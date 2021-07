Benji commenta Non è Mai Troppo Tardi di Federico Rossi | “Hit dell’estate | punto”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 4 luglio 2021)Non è Maidie la definisce la hit2021. I due erano compagni di gruppo musicale; poi si sono separati per intraprendere strade soliste ma sono rimasti amici e tra loro corre ancora buon sangue. A luglio, tra l’altro, sono attesi all’Arena di Verona per l’ultimo concerto della loro carriera comee Fede, almeno per il momento. L’evento era previsto per lo scorso anno ma non si è potuto tenere a causa dell’emergenza sanitaria. Adesso si sdoppia portae Fede all’Arena di ...