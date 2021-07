Uomini e Donne, Luisa Monti e il cancro: il messaggio fiume, come sta (Di sabato 3 luglio 2021) Uomini e Donne La dama del Trono Over spiega che non ha assolutamente intenzione di mollare Pubblicato su 3 Luglio 2021 Luisa Anna Monti, 49 anni ed ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, nella giornata di ieri, ha reso noto che le è stato diagnosticato un tumore al seno. Immediato il tam tam sulle agenzie di stampa e immediato l’affetto dei fan, che hanno via social cercato di infondere forza e coraggio alla donna. Alla luce di ciò, nella giornata odierna, la 49enne si è presentata su Instagram, consegnando alla piattaforma un lungo messaggio in cui ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021)La dama del Trono Over spiega che non ha assolutamente intenzione di mollare Pubblicato su 3 Luglio 2021Anna, 49 anni ed ex dama del Trono Over di, nella giornata di ieri, ha reso noto che le è stato diagnosticato un tumore al seno. Immediato il tam tam sulle agenzie di stampa e immediato l’affetto dei fan, che hanno via social cercato di infondere forza e coraggio alla donna. Alla luce di ciò, nella giornata odierna, la 49enne si è presentata su Instagram, consegnando alla piattaforma un lungoin cui ...

Advertising

robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - Azione_it : A 18 anni non possiamo ancora chiamarli giovani. Sono uomini e donne e come tali vanno trattati, affidandogli respo… - MinisteroDifesa : Con il rientro dell'ultimo militare, si conclude la missione italiana in #Afghanistan. In questi 20 anni oltre 50mi… - PeppersLo_Heart : sognando su quanto sarebbe bello avere una spiaggia per sole donne così da non preoccuparsi degli sguardi degli uom… - Tecnetio : @lorealitalia La scienza non ha bisogno delle “donne” in quanto tali. Ha bisogno di persone intelligenti, che siano… -