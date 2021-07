Milan, conferme sul colpo in attacco: può arrivare da Euro 2020 (Di sabato 3 luglio 2021) Il Milan sull’attaccante ucraino Yaremchuk, lo conferma anche il direttore tecnico del Gent: “Ma non basteranno 15 milioni” Il Milan è sempre alla ricerca di un centravanti da alternare a Zlatan Ibrahimovic. Il quale, pur essendo un campione, a quasi 40 anni e reduce da un’operazione non potrà certo giocare tutte le partite di una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 luglio 2021) Ilsull’attaccante ucraino Yaremchuk, lo conferma anche il direttore tecnico del Gent: “Ma non basteranno 15 milioni” Ilè sempre alla ricerca di un centravanti da alternare a Zlatan Ibrahimovic. Il quale, pur essendo un campione, a quasi 40 anni e reduce da un’operazione non potrà certo giocare tutte le partite di una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

eNo11 : @salda__ @tcarapezza Io sinceramente penso siano cagate Sulla proprietà del Milan, ma forse sulle proprietà estere… - sportli26181512 : James Rodriguez-Milan, da via Aldo Rossi non arrivano conferme: I media colombiani hanno accostato nuovamente James… - notizie_milan : Milan, non arrivano conferme su James - Frances13758250 : RT @SimoneVazzana: Sky: conferme per Tadic, il giocatore gradisce la destinazione, adesso bisogna capire la volontà dell’Ajax. Il Milan va… - ManuFilippone95 : RT @SimoneVazzana: Sky: conferme per Tadic, il giocatore gradisce la destinazione, adesso bisogna capire la volontà dell’Ajax. Il Milan va… -