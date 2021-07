Max-Verstappen elogia la Mercedes per l’uso delle mescole morbide (Di sabato 3 luglio 2021) Il pilota della Red Bull Max-Verstappen pensa che le mescole più morbide scelte per la seconda gara al Red Bull Ring abbiano dato una mano ai rivali della Mercedes ma ritiene anche che il suo passo gara con le gomme medie sia molto interessante. Verstappen sembra infatti a suo agio con la monoposto e non si possono escludere sviluppi imprevisti. Nella F1 tutto è il contrario di tutto e davvero può succedere di tutto. Alonso oltre alla Formula Uno, ha altri progetti Max-Verstappen: qualche difficoltà nelle prove libere Dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Il pilota della Red Bull Max-pensa che lepiùscelte per la seconda gara al Red Bull Ring abbiano dato una mano ai rivali dellama ritiene anche che il suo passo gara con le gomme medie sia molto interessante.sembra infatti a suo agio con la monoposto e non si possono escludere sviluppi imprevisti. Nella F1 tutto è il contrario di tutto e davvero può succedere di tutto. Alonso oltre alla Formula Uno, ha altri progetti Max-: qualche difficoltà nelle prove libere Dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio ...

