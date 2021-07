Italia in ginocchio, Bruno Guerri: «Solo un rito politicamente corretto. Non mi piace. E non sono razzista» (Di sabato 3 luglio 2021) La performance azzurra contro i diavoli rossi del Belgio non basta a seppellire la polemica, stucchevole e tutta Italiana, sull’inginocchiamento della Nazionale. Obbligatorio? Facoltativo? Inutile? Inginocchiarsi, Bruno Guerri: ridicolo Continua a tenere banco la conta dei buoni e dei cattivi, di chi si inginocchia e chi no. Come se restare in piedi equivalesse a una patente di razzismo e xenofobia. Ieri la Nazionale si è mossa compatta, come anticipato da Chiellini, per solidarietà verso gli avversari che combattono la battaglia del Black Live Matters. E Lukaku ha ringraziato sollevando il pollice. Polemica archiviata? Si spera. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) La performance azzurra contro i diavoli rossi del Belgio non basta a seppellire la polemica, stucchevole e tuttana, sull’inginocchiamento della Nazionale. Obbligatorio? Facoltativo? Inutile? Inginocchiarsi,: ridicolo Continua a tenere banco la conta dei buoni e dei cattivi, di chi si inginocchia e chi no. Come se restare in piedi equivalesse a una patente di razzismo e xenofobia. Ieri la Nazionale si è mossa compatta, come anticipato da Chiellini, per solidarietà verso gli avversari che combattono la battaglia del Black Live Matters. E Lukaku ha ringraziato sollevando il pollice. Polemica archiviata? Si spera. LEGGI ...

