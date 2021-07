Dumfries salutato dal PSV | “Non credo giocherà qui” L’Inter rimane alla finestra

Leggi su sportface

(Di sabato 3 luglio 2021) Il PSV Eindhoven, a meno di clamorose ribaltoni, non avrà a disposizione Donyell Malen e Denzelper la prossima stagione: quest’ultimo, ricordiamo, è un grande obiettivo del. La conferma arriva da Roger Schmidt, allenatore del club olandese: “Se li avrò ancora a disposizione per il preliminare di Champions League contro il Galatasaray? Staremo a vedere, ma io mi aspetto che non tornino nel centro sportivo di De Herdgang – le sue parole dopo l’amichevole vinta contro l’Rwdm Molenbeek -. Era già chiaro prima dell’estate che sarebbero potuti andare all’estero e me lo aspetto ancora. Se saranno ancora nostri giocatori, li useremo ...