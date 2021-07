Danimarca, altra impresa per Eriksen: è semifinale! Schick non basta alla Repubblica Ceca (Di sabato 3 luglio 2021) Un gol all'inizio e uno alla fine del primo tempo: la Danimarca batte 2 - 1 la Repubblica Ceca e vola in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) Un gol all'inizio e unofine del primo tempo: labatte 2 - 1 lae vola in ...

Advertising

FBiasin : La #Danimarca si merita ogni bene per almeno 4 motivi: - Per quello che le è capitato. - Per come ha affrontato qu… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Danimarca, altra impresa per Eriksen: è semifinale! Schick non basta alla Repubblica Ceca Delaney sblocc… - RudiGhedini : RT @Bausciainlux: La Danimarca una volta viene ripescata con i giocatori già al mare e vince l’europeo, un’altra quasi gli muore in campo i… - CorSport : #Danimarca, altra impresa per #Eriksen: è semifinale! #Schick non basta alla #RepubblicaCeca ?? - sportli26181512 : Danimarca, altra impresa per Eriksen: è semifinale! Schick non basta alla Repubblica Ceca: Delaney sblocca, Dolberg… -