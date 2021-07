Statua Lady Diana: William e Harry a Kensington Palace (Di venerdì 2 luglio 2021) In occasione dei sessant’anni dalla nascita della Principessa del Galles Diana Spencer, ex moglie del principe Carlo scomparsa nel 1997 conosciuta anche con l’appellativo Lady D, Kensington Palace ha ospitato la cerimonia di inaugurazione di una Statua a lei dedicata. I suoi due figli, i principi Harry e William, si sono riuniti dopo circa tre Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) In occasione dei sessant’anni dalla nascita della Principessa del GallesSpencer, ex moglie del principe Carlo scomparsa nel 1997 conosciuta anche con l’appellativoD,ha ospitato la cerimonia di inaugurazione di unaa lei dedicata. I suoi due figli, i principi, si sono riuniti dopo circa tre

Advertising

RaiNews : Fianco a fianco, il principe William e il fratello Harry hanno inaugurato la statua in memoria della madre… - Corriere : William e Harry di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua di Lady Diana a Kens... - repubblica : William e Harry insieme davanti alla statua di Diana - LaCLMLRIDRA : RT @chiaberger: Nel concorso internazionale per la statua più brutta, vanno in finale Lady Diana e Montanelli. Chi vincerà? - chiaberger : Nel concorso internazionale per la statua più brutta, vanno in finale Lady Diana e Montanelli. Chi vincerà? -