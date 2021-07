Serie A | De Laurentiis furioso | il patron minaccia di bloccare la compilazione dei calendari

(Di venerdì 2 luglio 2021) Aurelio DesilaA. Ildel Napoli, con l’appoggio di lotito e Ferrero durante l’assemblea di lega hanno fatto muro. La richiesta deldel Napoli è sugli stadi. De, Ferrero e Lotito chiedono l’apertura degli stadi al 100% per i vaccinati, altrimenti, come hanno fatto sapere in un comunicato ufficiale, il prossimo campionato non partirà. Lo stesso De, in conferenza stampa, a Roma aveva anticipato l’argomento, spiegando la propria posizione. Il presidente del Napoli, ritiene che la ...

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, Spalletti incontra De Laurentiis: no a spese fol ...De Laurentiis minaccia la Serie A: "Stadi aperti per tutti i vaccinati oppure il prossimo campionato non parte".