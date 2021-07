Justin Bieber contro i fan che assediano la sua abitazione: “Non è giusto che stiate qui” (Di giovedì 1 luglio 2021) Perentoria ma pacifica la presa di posizione di Justin Bieber contro i fan che ogni giorno stazionano sotto la sua abitazione di New York per strappargli un selfie, un autografo o un abbraccio. È accaduto nei giorni scorsi ed è stato documentato da una ragazza presente in quel momento. Justin Bieber stava rientrando a casa quando ha trovato per l’ennesima volta una folla di adolescenti di fronte all’ingresso del suo condominio. A quel punto la popstar di Justice ha deciso di mettere le cose in chiaro. Nel video pubblicato dall’utente VanessaFex su Tik Tok vediamo chiaramente l’artista ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Perentoria ma pacifica la presa di posizione dii fan che ogni giorno stazionano sotto la suadi New York per strappargli un selfie, un autografo o un abbraccio. È accaduto nei giorni scorsi ed è stato documentato da una ragazza presente in quel momento.stava rientrando a casa quando ha trovato per l’ennesima volta una folla di adolescenti di fronte all’ingresso del suo condominio. A quel punto la popstar di Justice ha deciso di mettere le cose in chiaro. Nel video pubblicato dall’utente VanessaFex su Tik Tok vediamo chiaramente l’artista ...

